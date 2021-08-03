РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 авг. В Домодедове 21 августа проведут соревнования по волейболу, заявки на участие принимают по 18 августа, сообщается в группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

К участию приглашаются жители Домодедова от 15 до 35 лет. Участие более взрослых спортсменов обговаривается отдельно. Команда может состоять из 5-12 человек одного пола, допускается также участие 1 человека противоположного пола в команде.

Соревнования пройдут в спортивном зале Константиновского сельского дома культуры по адресу: ул. Гагарина, д. 1А. В 10:00 начнут соревноваться женские команды, в 12:00 - мужские.

Подать заявку на участие можно до 18 августа включительно, заполнив Google-форму: https://forms.gle/KNhg2hAwR6qeENfT7.