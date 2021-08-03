РИАМО - 3 авг. Правоохранители установили личность и привлекли к административной ответственности водителя «Газели», который на большой скорости врезался в припаркованные авто и повредил шесть машин в Подольске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло во дворе домов на улице Ульяновых. После столкновения нарушитель скрылся.

«Полицейские обнаружили брошенную правонарушителем машину на берегу реки Пахра. После этого сотрудники ГИБДД и уголовного розыска оперативно установили и доставили в отдел полиции виновника ДТП. Им оказался 33-летний житель Подмосковья, работающий водителем у индивидуального предпринимателя», – сказала начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

Водитель рассказал, что скрылся с места происшествия из-за того, что испугался ответственности за причиненный материальный вред собственникам транспортных средств.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.