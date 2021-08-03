РИАМО - 3 авг. Приблизительная стоимость арбуза на бахчевых развалах в Москве варьируется от 35 до 45 рублей за кг, дыня Торпеда стоит 70-90 рублей за кг, а дыня Колхозница — 70-80 рублей за кг, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Во вторник в столице стартовал сезон бахчевых развалов. В мегаполисе работают 250 торговых точек.

Согласно требованиям к бахчевым развалам, покупателям по требованию должны предъявлять товаросопроводительные документы, договор на размещение нестационарного торгового объекта, документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопасность товара. А также медкнижки продавцов, свидетельство о поверке весоизмерительного прибора.

Покупателям стоит обратить внимание, что нельзя продавать бахчевые культуры с земли, использовать безмены (рычажные весы), бытовые, медицинские, почтовые весы. Также нельзя продавать арбузы и дыни по частям.

Кроме того, бахчевые развалы запрещается размещать на газонах, в арках зданий, в 50-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена, на обочинах проезжей части магистралей общегородского значения.

Бахчевые развалы открывают в Москве традиционно после Дня ВДВ, который отмечают 2 августа.

Все торговые точки имеют единый внешний вид, который утвержден и используется с 2015 года, и уже узнаваем горожанами. Все официальные развалы с дынями и арбузами должны быть оборудованы стендами режима работы и ценниками на товар.

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