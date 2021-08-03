РИАМО - 3 авг. Турист из Москвы оказался в списках погибших после прошедшего урагана в Тверской области, сообщает ТАСС.

2 августа на город Андреаполь и Осташковский городской округ Тверской области обрушился ураган. Прошла гроза, а порывы ветра в этот момент достигали 25 м/с.

Московский турист погиб в деревне Рогожа, которая пострадала больше всего.

В результате разгула стихии было повреждено 65 домов, оборваны линии электропередачи, упали порядка 90 деревьев.

На Москву вечером 2 августа также обрушился грозовой ливень, сопровождающий сильным ветром. Выпало почти 25% месячной нормы осадков.