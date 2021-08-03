РИАМО - 3 авг. Во вторник в столице стартовал бахчевый сезон. В этом году работает 250 торговых точек, все они унифицированы, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Бахчевые развалы открывают в Москве традиционно после Дня ВДВ, который отмечают 2 августа.

Все торговые точки имеют единый внешний вид, который утвержден и используется с 2015 года, и уже узнаваем горожанами. Все официальные развалы с дынями и арбузами должны быть оборудованы стендами режима работы и ценниками на товар.

Больше всего бахчевых развалов находится в Южном и Юго-Западном округах, их там больше 20.

Дыни и арбузы чаще всего привозят из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.

Каждая партия, которая поступает на развалы, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Заключение Роспотребнадзора всегда вывешивается на видном месте торговой точки.