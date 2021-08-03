РИАМО - 3 авг. С помощью чат-бота жители столицы смогут внести больше информации в свою электронную медицинскую карту - анамнез, сведения о последних травмах, аллергиях или патологиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе, например перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Внести дополнительные данные в медицинскую карту можно, пройдя специальный опрос в чат-боте, перед приемом у врача.



Изменить информацию можно также в разделе «Мои данные» на портале mos.ru и мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».