РИАМО - 3 авг. Свыше 100 единиц высокотехнологичного оборудования закуплено для московских поликлиник, которое поставляют по контрактам жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Программа закупок по контрактам жизненного цикла рассчитана на замену оборудования, чей технологический ресурс себя уже исчерпал. Также программа рассчитана на дооснащение медицинских организаций необходимой техникой.

Так, отремонтированные московские поликлиники получили новейшие системы ультразвуковой визуализации, рентгенодиагностические комплексы и рентген-аппараты типа «U-дуга».

Все оборудование отвечает всем современным требованиям. Предполагается, что техника станет частью единой цифровой платформы столичного здравоохранения.

В каждом филиале поликлиники прием будут вести врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей. Среди них терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог.