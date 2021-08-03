РИАМО - 3 авг. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что если человек промок под дождем, то следует зайти в теплое помещение, просушить одежду, выпить горячий чай, сообщает РИА Новости.

«Прежде всего нужно внимательно следить за прогнозом и быть готовыми к любым изменениям: одеваться по погоде, брать с собой зонтик и вещи, которыми можно утеплиться. Если же непогода застала вас врасплох, и вы промокли и замерзли, постарайтесь как можно скорее согреться», - сказал Тяжельников.

Он отметил, что если у промокшего человека есть возможность, то нужно быстро переодеться в сухую одежду.

«Можно зайти и обсохнуть в любом кафе, в помещении. Желательно выпить горячий травяной чай с медом, имбирем, лимоном. Не выходите из теплого помещения, пока не пройдет озноб», — добавил врач.

Накануне на Москву обрушился грозовой ливень. Выпало почти 25% месячной нормы осадков.