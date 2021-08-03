РИАМО - 3 авг. Интерес путешественников к отдыху в Подмосковье летом вырос по сравнению с «ковидным» 2020 годом. В регионе набирает популярность туризм выходного дня, сообщил РИАМО руководитель гостиничного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Максим Карауш.

Уикенд в Подмосковье

«Доля бронирований мест размещения в Московской области составляет порядка 3% от всех заказов, совершенных клиентами сервиса по России на лето этого года. Данный показатель в сравнении с аналогичным периодом в 2020-м вырос на 55%. Действительно, многие туристы стали чаще присматриваться к отдыху в Подмосковье, особенно на выходные», - сказал Карауш.

По его словам, также отмечается рост спроса на размещение в Подмосковье среди семей с детьми: доля таких бронирований на летний период за год увеличилась с 19% до 26%.

Карауш отметил, что чаще всего места размещения бронируют в Химках и Домодедове, что обусловлено близостью крупных аэропортов.

«Кстати, многие посещают гостиницы этих городов и в рамках деловых поездок, доля которых составляет 6%. Однако в сравнении с прошлым годом она снизилась в два раза. Обусловлено это тем, что в июне 2020-го немногие были готовы отправляться в поездки с целью отдыха, а командировки активно совершались», - пояснил эксперт.

Туристические «магниты»

Любители путешествий выбирают в Подмосковье города с богатой историей и культурным наследием: Коломну, Серпухов, Сергиев Посад, Истру, Звенигород, Чехов, Дмитров.

Карауш добавил, что большинство путешественников останавливаются в гостиницах — доля таких бронирований составляет 88%. Также для проживания выбирают гостевые дома (5%), апартаменты и хостелы (по 3%), мини-гостиницы (1%). В сравнении с «ковидным» годом апартаменты стали популярнее, однако значительного перераспределения спроса не произошло.

«Большинство, или 81%, бронируют отели на одну ночь. В аналогичный период 2020-го таких туристов было 64%. На 2-3 суток останавливаются 11% (год назад — 18%), на 4-7 ночей — 6% (10%) и более недели — 2% (8%)», - сказал Карауш.

Необычный отдых

По данным бронирований летних дат, средняя стоимость гостиницы категории «три звезды» в Подмосковье составляет 4,7 тыс. рублей. В прошлом году цена была чуть ниже — 4,6 тыс. рублей.

Эксперт также рассказал, что в Московской области можно отдохнуть в необычных местах, это глэмпинги, купольные отели, дома из морских контейнеров, дома на дереве, отели-замки или дворцы.

«Вариантов много, как и желающих. Поэтому такие места необходимо бронировать как можно заранее», - заключил эксперт.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски подкаста можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте», YouTube и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.

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