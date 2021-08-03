РИАМО - 3 авг. Загруженность столичных дорог в настоящий момент составляет 2 балла из 10 возможных, вечером дорожная ситуация может ухудшиться до 7 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Свободное движение на Ленинградском проспекте, Звенигородском шоссе и Кутузовском проспекте.

Одной из причин возникновения пробок могут стать дорожные работы. На данный момент они проводятся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Варшавском, Дмитровском, Пятницком шоссе.