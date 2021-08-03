РИАМО - 3 авг. Грозовой ливень, обрушившийся на Москву вечером 2 августа, принес почти 25% месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Самый большой показатель зафиксировала станция в Балчуге, там выпало 22 мм осадков, при месячной норме 90 мм. Больше всего осадков пришлось на центральную часть и север столицы», — уточнила Позднякова.

Она добавила, что холодный атмосферный фронт уходит в восточные регионы России.

Во вторник возможны локальные кратковременные дожди, ожидается до 1 мм осадков.