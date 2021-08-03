РИАМО - 3 авг. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в борьбе с бедностью в России поможет адресная поддержка нуждающихся семей. Это бы стоило несколько сотен миллиардов в год, сообщает РБК.

«Самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — сказал Кудрин.

В частности, в пример разумного подхода к борьбе с бедностью он привел адресные выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет.

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка», — сказал Кудрин.