РИАМО - 3 авг. При вчерашней непогоде из-за грозы и сильного ветра упали 10 деревьев, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождавшихся градом, грозой с порывами ветра до 17 м/с, в городских округах Клин, Лениниский, Жуковский и Чехов упало 10 деревьев.

Отключений электроэнергии не последовало. Поваленные деревья повредили 2 автомобиля в городском округе Жуковский. Погибших и пострадавших среди населения нет.

На текущий момент времени коммунальные службы расчистили улицы от поваленных деревьев.​