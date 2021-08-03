РИАМО - 3 авг. Во вторник в Москве и области прогнозируют кратковременные дожди, температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
В Подмосковье столбики термометра поднимутся до плюс 20-25 градусов, в столице – плюс 22-24 градуса.
В течение всего дня сохраняется вероятность кратковременного дождя. Ночью возможна гроза.
Вечером 2 августа в Москве прогремела сильная гроза, на город обрушился ливень с порывистым ветром.
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