РИАМО - 3 авг. Во вторник в Москве и области прогнозируют кратковременные дожди, температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Подмосковье столбики термометра поднимутся до плюс 20-25 градусов, в столице – плюс 22-24 градуса.

В течение всего дня сохраняется вероятность кратковременного дождя. Ночью возможна гроза.

Вечером 2 августа в Москве прогремела сильная гроза, на город обрушился ливень с порывистым ветром.