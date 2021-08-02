РИАМО - 2 авг. Вечером в понедельник в столицу пришли гроза с ливнем, передают корреспонденты РИАМО.

На улицах образовались подтопления. Прохожие прячутся от ливня на остановках общественного транспорта, под козырьками зданий.

Пользователи соцсетей выкладывают видео, как молния ударила в Останкинскую телебашню.

В связи с непогодой спрос на такси в городе вырос, согласно данным сервиса «Яндекс. Такси».

Как сообщает комплекс городского хозяйства Москвы, дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с сохранится до утра.