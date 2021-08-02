На видео видно, как женщина управляет машиной с малышом на руках.
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|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+21˚C … +23˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|750 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 5 м/с
На видео видно, как женщина управляет машиной с малышом на руках.
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