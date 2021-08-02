РИАМО - 2 авг. Для более чем 30 тыс. автовладельцев поездка по Каширскому шоссе в Домодедове стала комфортнее. Участок дороги в 25 км отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Замену асфальтобетонного покрытия произвели в черте округа Домодедово на участке от парка культуры и отдыха «Елочки» до пересечения шоссе с М4 - «Дон» в районе д. Немцово. Дорогу включили в программу по итогам опроса жителей на портале «Добродел».

«Обновленный участок дороги проходит мимо девяти населенных пунктов и служит проездом к городу и железнодорожной станции. Рядом расположены спорткомплекс «Мечта», Заборьевская школа, мемориал ВОВ», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В этом сезоне специалисты делают упор на восстановление высокоинтенсивных региональных дорог. Это трассы, где за сутки проезжает более 10 тыс. машин. Во время ремонта используется износоустойчивая асфальтобетонная смесь ЩМА-20.

До конца года в Домодедове планируется провести ремонт 36 дорог. Их общая протяженность составляет 66 км. В нацпроект «Безопасные качественные дороги» попали 8 из них, протяженностью почти 52 км.

Оценить качество ремонта и изучить программу можно на портале «Добродел» по ссылке.