РИАМО - 2 авг. УФАС Подмосковья вынесло постановление, по которому на ПАО «Россети Московский регион» налагается штраф в размере 600 тыс. рублей. Причиной стало административное правонарушение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее жительница деревни Тимохово Богородского округа направила жалобу в подмосковное УФАС на несоблюдение обществом правил технологического присоединения. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электросетям не произвели в срок.

Нарушение было установлено во время расследования. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ (нарушение правил порядка технологического присоединения). Вместе с тем общество нарушило срок размещения документов в личном кабинете потребителя.

УФАС установило, что указанное общество неоднократно привлекалось к ответственности за подобные нарушения и раньше. Это стало основанием для привлечения компании к ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения).