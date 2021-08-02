РИАМО - 2 авг. С 26 по 30 июля в Черноголовке состоялись молодежные учения, объединившие 400 юношей и девушек — представителей военно-патриотических организаций Московской области от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

За 5 дней юнармейцы отработали все, что входит в программу начальной военной подготовки: освоили поисковую работу, отработали тактические игры на местности, прошли туристические полосы препятствий и изучили азы оказания первой помощи. Даже удалось побороться в первенстве по метанию ножей. А в качестве развлекательной программы ребятам были предложены строевые конкурсы, интеллектуальные игры и спортивные развлечения: футбол, волейбол, настольный теннис и лазертаг.

Сборы были организованы в условиях, максимально приближенных к полевым. Ребята жили в палатках, а свой быт они обустраивали с помощью выданного туристического снаряжения.

По окончании учений состоялась церемония, в рамках которой наградили самую активную команду. Оценивалось участие в образовательном и спортивно-развлекательном блоках, а также общая командная работа.

«Уважаемые юнармейцы! Поздравляю вас с участием в подготовленных мероприятиях и желаю удачи! И, конечно, с самым главным призом, за который боролись все команды, начиная с первого дня пребывания на сборах, – званием лучшей команды военно-патриотических сборов», — поздравил участников депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев.

В качестве приза ребята получили возможность прокатиться на БТР, реконструированной со времен ВОВ.