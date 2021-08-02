РИАМО - 2 авг. Сотрудники ГИБДД начали проверку после появления видео, где женщина управляет машиной с грудным ребенком на руках, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

«Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещенного в сети Интернет, на котором в движущемся автомобиле на руках у женщины-водителя находится грудной ребенок», — говорится в сообщении.

Ранее полиция начала проверку после того, как в Москве блогер приклеил девушку к крыше автомобиля Bentley, после чего начал кататься по городу.

Женщина с грудным ребенком за рулем в Москве. ВИДЕО>>