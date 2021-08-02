РИАМО - 2 авг. График движения поездов на Савеловском направлении МЖД с 9:50 до 15:00 будет скорректирован в связи с путевыми работами на участке Дмитров – Каналстрой, это касается 10 – 13, 16 – 20 августа, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

В указанное время будет закрыт первый путь. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Часть электропоездов проследует по укороченным маршрутам.

Специалисты проведут укладку бесстыкового пути, что повысить комфорт в поездках.

Для пассажиров в эти дни назначены компенсационные автобусы: «Дмитров – Савелово». В 10:35 от автостанции Дмитров будут отправляться по четыре автобуса; «Савелово – Дмитров». В 09:55 и 14:15 от ж/д станции Савелово г. Кимры будет отправляться один автобус; «Дубна – Дмитров». В 11:35 от станции Дубна будет отправляться один автобус.

Также будут запущены следующие компенсационные автобусы: «Большая Волга – Дмитров». В 14:10 от станции Большая Волга будет отправляться один автобус; «Дмитров – Дубна». В 09:50 и 10:40 от автостанции Дмитров будет отправляться один автобус.

Кроме того, 9 августа из-за проведения работ на участке Талдом – Вербилки поезд №6367 «Савелово – Савеловский вокзал» отправлением в 11:39 будет перенесен на 10:32. В связи с этим образуется перерыв в движении с 10:32 до 15:31. Назначен компенсационный маршрут автобуса «Савелово – Вербилки» в 13:20.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.