РИАМО - 2 авг. Бесплатные шаттлы от метро «Домодедовская» до музея-заповедника «Горки Ленинские», где с 21 по 22 августа пройдет фестиваль «Джазовые сезоны», будут перевозить гостей и участников программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Начало концертов запланировано на 15:00.

Хедлайнерами VII Международного фестиваля станут трио одного из лучших джазовых пианистов современности – кубинца Альфредо Родригиса, признанный гений pedal-steel-гитары Рузвельт Колье и его группа из США, а также народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Кроме того, на фестивале выступят группа московских музыкантов нового поколения QASCAD, муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова, Квинтет Ивана Акатова и другие. Мероприятия организуют с соблюдением всех мер безопасности.