РИАМО - 2 авг. В Москве перед судом предстанет 36-летний мужчина, обвиняемый в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Мужчина в помещении частной юридической компании увидел клиента, с которым пришли трое журналистов телеканала «Россия» в рамках редакционного задания, и ограничил их доступ к помещению.

В результате противоправных действий были нарушены профессиональные права журналистов, а выполнение редакционного задания оказалось под угрозой срыва.

В отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников компании возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый вину не признал.