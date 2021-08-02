РИАМО - 2 авг. Вечером в понедельник в аэропортах столицы и области отменили и задержали 52 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 3 рейса задержано, 7 отменено. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов, еще 23 отменены. В аэропорту Домодедово задержали 10 рейсов, 4 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.