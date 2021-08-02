РИАМО - 2 авг. Полиция столицы и области совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии в рамках спецоперации в городском округе Домодедово задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении и изготовлении оружия, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в доме подозреваемого в микрорайоне Белые Столбы оперативники обнаружили и изъяли предметы, схожие по конструкции с автоматом Калашникова, пистолетом Макарова и пулеметом Дегтярева. К ним прилагалось свыше 150 патронов.

«Согласно результатам исследований, изъятый автомат переделан самодельным способом из охолощенной модели автомата Калашникова АК103 и относится к категории огнестрельного оружия, а 117 патронов являются боеприпасами, пригодными для стрельбы. Остальное изъятое в настоящее время направлено на экспертизу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дознаватели возбудили уголовные дела по статьям 222 УК РФ (незаконное хранение, передача, сбыт) и 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Подозреваемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время полиция продолжает расследование дела и устанавливает все обстоятельства.