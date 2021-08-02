РИАМО - 2 авг. Частный репетитор в Москве обвиняется в краже и вовлечении несовершеннолетнего к совершению тяжкого преступления, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 29-летний мужчина склонил 13-летнего юношу, с которым занимался в частном порядке репетиторством, к похищению денег его родителей. При этом мужчина сказал, что поделится с подростком частью украденных денег.

В итоге мальчик похитил 3 млн рублей, а также снял 100 тыс. рублей с банковского счета. После этого подросток поехал с мужчиной в сторону Казахстана.

«В правоохранительные органы обратились родители мальчика, которые сообщили, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денежных средств», — сказала Иванова.

Полицейским и следователям удалось оперативно установить местонахождения мальчика, а мужчину — задержать. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.