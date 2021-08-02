РИАМО - 2 авг. В подмосковной Верее Наро-Фоминского округа 7 августа пойдут торжественные мероприятия. Самый маленький город региона отпразднует свой 650-летний юбилей. Гостей ждут с 11:00, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

На центральной площади города раскинется выставка-ярмарка. Здесь можно будет приобрести предметы народных художественных промыслов и продукты фермерских хозяйств.

По центру пройдут пешеходные экскурсии, а Верейский историко-краеведческий музей в честь знаменательной даты устроит день открытых дверей.

Гости и жители города, интересующиеся историей, получат удовольствие от 2 масштабных военно-исторических реконструкций на берегу реки Протвы. Ее участники воссоздадут события Отечественной войны 1812 года, происходившие на верейской земле. Локацию разделят на 2 площадки - «русской» и «французской» армий.

Кроме того, на центральной площади организуют концерт, а завершится праздник красочным салютом.

Верея – самый маленький город региона и один из древнейших в стране. Впервые его упоминают в летописи 1371 года. Облик Вереи сливается воедино с природой. Этот город единственный в Московской области сохранил екатерининскую планировку. По плану, утвержденному императрицей, его перестроили в конце XVIII.