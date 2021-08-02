РИАМО - 2 авг. Студентка Гжельского государственного университета Олеся Рыжова стала победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя педагогическая инициатива», сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Рыжова в финале конкурса представила проект «Сенсорная комната – шаг на пути развития ребенка», направленный на создание благоприятных условий для социализации детей раннего и дошкольного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также организацию консультативной и психолого-педагогической помощи родителям.

Программа занятий в сенсорной комнате предполагает использование современных образовательных технологий арт-терапии: светотерапии, сказкотерапии, изотерапии, музыкотерапии, куклотерапии и имаготерапии – театрализации. Кроме того, в рамках проекта для родителей планируется проведение различных лекций и мастер-классов, которые помогут им лучше понимать своих детей и помогать им.

«Успешность развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в значительной степени зависит от уровня их сенсорного развития, то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Мы очень благодарны конкурсу «Моя страна – моя Россия» и платформе «Россия – страна возможностей» за высокую оценку нашего проекта. Уверены, что с такой поддержкой нам удастся воплотить все свои идеи!» – сказала Рыжова.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».