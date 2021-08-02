РИАМО - 2 авг. Жители Московской области могут получить все услуги, доступные в офисах компании «Мосэнергосбыт», через мобильное приложение, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Для этого следует зарегистрироваться в едином личном кабинете или мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт».

На сегодняшний день уже более 313 тыс. жителей Подмосковья зарегистрировались в едином личном кабинете и скачали мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт».

Благодаря современным сервисам теперь не нужно ждать бумажные квитанции, а можно передать показания, отследить начисления, а также оплатить счета.

Важно, что при оплате электроэнергии и услуги ТКО через собственные сервисы компании с физических лиц не взимается комиссия.