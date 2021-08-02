РИАМО - 2 авг. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что модель современной экономики России изжила себя и требует большей конкурентоспособности.

По его словам, для перехода к новой модели нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — сказал Кудрин в интервью РБК.

Глава СП подчеркнул, что из-за устаревшей модели у России низкий ВВП, хотя мог бы быть гораздо выше, если бы страна выпускала востребованные во всем мире товары.

«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone», — пояснил Кудрин.