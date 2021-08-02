РИАМО - 2 авг. Подмосковные парки культуры и отдыха за прошедшую неделю посетили 889 тыс. человек. Ежедневно в зеленых зонах региона проводятся различные мероприятия, сообщает пресс-служба министерства благоустройства области.

«В парках продолжается акция по раздаче воды для все желающих посетителей. Организована централизованная поставка бесплатной бутилированной брендированной воды в парки Подмосковья на территории 60 городских округов. Вода раздавалась каждый день. Всего за неделю роздано 30 тыс. бутылок», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что в 25 городских округах региона работают дополнительные сервисы для посетителей: бесплатная раздача брендированных зонтов, установка шезлонгов в теневых зонах для комфортного отдыха гостей.

Кроме того, за неделю парки провели более 40 занятий, направленных на здоровый образ жизни: утренние зарядки, встречи «Активного долголетия», пробежки, кроссфит, пилатес и йога.