РИАМО - 2 авг. Сведения в отношении ООО «Алгоритм» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушений условий контракта, заключенного с Одинцовским управлением соцзащиты населения министерства социального развития Московской области, сообщает пресс-служба УФАС по Подмосковью.

Ранее с фирмой был заключен контракт на оказание услуг по уборке помещений. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, управление расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии областного УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный срок.

По итогам заседания антимонопольный орган внес сведения в отношении ООО «Алгоритм» в реестр недобросовестных поставщиков.