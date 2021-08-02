РИАМО - 2 авг. Более 30 тыс. жителей Подмосковья отдали свои голоса за дворы, которые планируется благоустроить в 2022 году. Голосование стартовало 28 июля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Жители Подмосковья до 11 августа могут отдать свой голос за один из 5870 дворов, представленных на интерактивной карте. Проголосовать можно по ссылке на портале «Добродел».

«Мы видим, что жители проявляют большую активность и интерес к голосованию. Всего за 5 дней голосования за выбор дворов, планируемых к благоустройству в следующем году, уже проголосовало более 30 тыс. жителей», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По поручению губернатора Московской области ежегодно осуществляется благоустройство не менее 10% дворовых территорий региона. С 2015 по 2020 годы в Подмосковье уже благоустроено 8196 дворов.

«В Московской области мы одни из первых в стране дали жителям возможность голосовать за включение собственных дворов в план комплексного благоустройства. Это важно для наших жителей, потому что они каждый день видят свой двор по пути на работу и возвращаясь с нее, хотят, чтобы он был красивым и безопасным», – добавил Хайкин.

Он отметил, что задача властей региона в том, чтобы дать гражданам сделать свой выбор, который напрямую повлияет на будущее благоустройство.