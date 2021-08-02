РИАМО - 2 авг. Главной площадкой празднования Дня Воздушно-десантных войск в столице в этом году стал Парк Горького. В понедельник здесь встретились «голубые береты» разных поколений, передает корреспондент РИАМО.

«Не даром про ВДВ говорят: «Не попал – радуйся, попал – гордись». За время службы, ты проходишь всякое: прыжки с парашютом, наряды. Это все очень сильно сплачивает людей. Спустя годы очень хочется встретится с сослуживцами и вспомнить старое. За этим все каждый год и собираются», - объяснил отслуживший десантник Андрей.

По всей территории можно наблюдать мужчин и юношей бело-синих тельняшках. Десантники гуляют по парку и поздравляют друг друга. Собравшись в группы, они делятся историями о том, как проходила их служба. И, конечно, поют под гитару армейские песни, посвященные десантным войскам.

«Я служил в 2017-2018 годах в 76-ой дивизии в Пскове. В этот день хочу пожелать тем, кто будет служить в ВДВ, удачи. Не бойтесь, это не страшно и сделает вас сильнее», - поделился посетитель Парка Горького десантник Иван.

Еще один собеседник – Егор – отслужил по контракту в псковской дивизии 2,5 года.

«Мы ездили на 21 день на российско-китайские учения. Я посмотрел, как Воздушно-десантные войска устроены в других странах. В Китае такой род войск существует всего 25 лет, а у нас – с 1930 года», - отметил Егор.

По всему парку развеваются флаги и звучит знаменитый девиз десантников: «Никто кроме нас!».

Ранее личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин.

«Отрадно, что нынешнее поколение солдат и офицеров искренне гордится выдающейся героической историей Воздушно-десантных войск, с глубоким уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими ратные, патриотические традиции. Народ России знает, что вы никогда не подведете, будете неизменно, надежно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», - сказал Путин.