РИАМО - 2 авг. В Подмосковье стартовал отбор заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности-2021», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Основная цель конкурса — привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, активной внутрикорпоративной политики, достижений по работе с персоналом, улучшения условий и охраны труда, развития социального партнерства, формирования здорового образа жизни.

Конкурс проводится среди организаций, зарегистрированных в Московской области независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалов по согласованию с создавшими их юридическими лицами. Участники, занявшие первые места, номинируются для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса.

Участие в региональном этапе конкурса является бесплатным. Подача заявок на участие в открытом конкурсе проходит с 1 августа до 1 октября 2021 года. Организатором конкурса является министерство социального развития Московской области. Перечень заявительных документов размещен на сайте министерства в разделе «Конкурсы в социально-трудовой сфере»

Конкурс проводится по следующим номинациям: «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

Также включены номинации: «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы», «Малая организация высокой социальной эффективности», «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности», «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы», «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы», «За трудоустройство инвалидов в организации».

Для получения дополнительной информации о порядке проведения конкурса следует обращаться в министерство социального развития Московской области, отдел социального партнерства, тел./факс. 8 (498) 602-2650, доб. 54713, 54714.