РИАМО - 2 авг. Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что дождливая и влажная погода, которую синоптики обещают в августе, создает ощущение нехватки кислорода. Эта проблема особенно актуальна для людей с сердечной недостаточностью, пишет «Вечерняя Москва».

По ее словам, сухая жара переносится гораздо легче, чем влажная. Дыхание в период влажной погоды для ряда людей бывает затрудненным.

«Влажность воздуха может создавать ощущение духоты и нехватки кислорода для людей с хронической сердечной недостаточностью или переболевших коронавирусом», — отметила Чернышова.

Она добавила, что сердечно-сосудистой системе приходится прилагать большие усилия, а у нее нет такого запаса прочности. Также в период повышенной влажности возрастает вероятность проявления быстрой утомляемости и слабости.

«Лучше выходить на улицу в течение дня, избегая самых жарких часов. Умеренные физические нагрузки — прогулки на свежем воздухе — очень полезны в такую погоду», — порекомендовала специалист.