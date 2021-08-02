РИАМО - 2 авг. Старейший кинематографист России, член Союза кинематографистов РФ, продюсер Геннадий Гуревич умер в возрасте 81 года 31 июля, сообщается на сайте союза.

В 1960-е годы Гуревич работал в передовой административной группе Международного кинофестиваля в Москве. Представлял отечественное кино на киностудии в Праге.

В 2020 году он получил приз Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса «За многолетний труд в российской киноиндустрии».

Гуревич также был членом правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. На счету Гуревича документальные, исторические, биографические и художественные киноработы. Одна из последних – сериал «Андреевский флаг».