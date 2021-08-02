РИАМО - 2 авг. Прием работ на конкурс «Узнай Подмосковье с Википедией» стартовал 1 августа. Его участникам предлагают пополнить информационную базу русскоязычной Википедии статьями о Московской области и выиграть денежные призы, сообщается на сайте «Викимедиа».

Организаторы надеются не только увеличить представленность региона в интернет-энциклопедии, но и пробудить у граждан России интерес к Подмосковью.

Победитель творческого состязания получит 20 тыс. рублей. Участнику, занявшему 2 ступень пьедестала, вручат 10 тыс. рублей. Обладателю «бронзы» - 5 тыс. рублей. Тройка призеров определяется в каждой номинации.

Конкурс организует НП «Викимедиа РУ» при финансовой поддержке ООО «Подмосковье-СМИ».

О чем рассказать

Все конкурсные материалы разделили на 3 номинации. Для каждой из них разработан словник, который можно использовать.

Одна из них – достопримечательности региона. Участники, выбравшие ее, могут написать статью о любом запоминающемся уголке Подмосковья: усадьбах, заповедниках, церквях, примечательных зданиях, монументах, мемориалах, музеях, археологических объектах и других местах, которые могут заинтересовать гостей области. Ознакомиться со словником данной номинации можно по ссылке.

Второй номинацией были назначены местные СМИ. На конкурс можно подать любые статьи, связанные с подмосковной журналистикой: газеты, журналы, теле- и радиоканалы, их передачи, журналисты, редакторы, известные личности медиасферы и все, что придет в голову участникам. Ознакомиться со словником данной номинации можно по ссылке.

Третьей стала тема, сохраняющая свою актуальность и значимость. Конкурсантам предлагается подготовить материалы, связанные с битвой под Москвой в годы Великой Отечественной войны. Участники могут пополнить интернет-энциклопедию информацией о сражениях, воинских частях и формированиях СССР, участниках боевых действий со стороны СССР и другими статьями. Ознакомиться со словником данной номинации можно по ссылке.

Исключением станут памятники и иные достопримечательности, посвященные Великой Отечественной войне, их отнесут к первой номинации.

Кто может участвовать

Выбрав тему, обязательно следует проверить, соблюдены ли все требования к участникам. Прежде всего конкурсант должен быть зарегистрирован в Википедии. Дата регистрации значения иметь не будет. Получить денежный приз смогут только граждане России, ее налоговые резиденты.

В настройках обязательно нужно указать электронный адрес и разрешить отправлять на него письма другим участникам. Это можно сделать во вкладке «Личные данные».

Каждому участнику можно публиковать статьи для творческого состязания только с одной учетной записи.

Для получения приза конкурсант должен будет предоставить организаторам свои личные данные.

Как оформлять работу

Статья должна быть написана в Русской Википедии и соответствовать всем ее правилам. Материал должен отвечать критериям значимости, при его подготовке не должны нарушаться авторские права (нарушителей могут дисквалифицировать), факты необходимо излагать нейтрально.

При подготовке работы следует опираться на авторитетные источники. Важно учитывать недопустимость оригинальных исследований.

По условиям состязания статьи должны быть начаты или дополнены участниками. При этом в новой статье должно быть не менее 200 слов, в существующую можно дополнить не менее чем на 150 слов. Прежде чем вносить материал, следует проверить, есть ли он уже в системе. Дубли засчитываться не будут.

Кроме того, работы конкурсантов должны соответствовать стандартным требованиям к статьям Википедии. Подробно они расписаны в статье «Патрулирование». Они прежде всего не должны содержать множественные орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки. Не стоит дополнять материалы «водой», он не пройдет проверку, а автора статей низкого качества могут дисквалифицировать.

Публикуясь в проекте, авторы соглашаются с условиями использования своих материалов, а также соглашаются на их безотзывную публикацию по лицензиям Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 и GFDL.

Технология внесения статьи

Создав или доработав материал, участник должен внести его в специальную таблицу. Конкурсанты делают это самостоятельно. Добавить статью нужно в течение 24 часов с момента написания.

Жюри конкурса будет рассматривать только те статьи, которые были созданы, доработаны и внесены в таблицу с 00:00:00 первого и 23:59:59 (МСК) последнего дня конкурса. А завершится отбор заявок 15 сентября.

На страницы обсуждения созданных статей можно добавлять шаблон.

Таблица для добавления работы в номинации «Достопримечательности» расположена по ссылке.

Таблица номинации «СМИ».

Таблица номинации «Битва под Москвой».

Как будут оценивать

Итоги конкурса подведет жюри. В которое войдут опытные участники Википедии на русском языке. Председателем станет администратор Русской Википедии Андрей Корольков, также представлять «Викимедиа РУ» будут Владимир Медейко и Станислав Козловский.

Они могут представить свои работы в манере конкурса, но участвовать в нем не будут. Их работы будут использоваться в качестве примера для участников.

Итоги будут подводиться до 1 октября. Жюри учтет количество и качество представленных работ. За каждую статью участник получит 1 балл. Объем материала и его качество (оформление, иллюстрации, стиль изложения) эксперты могут отметить дополнительными баллами.

Двойной балл получат авторы статей о монументах и мемориалах Великой Отечественной войны в номинации «Достопримечательности».

Тройной – за статьи номинации «Битва за Москву», посвященные сражениям и воинским формированиям.

Победителя определят по числу набранных баллов, а при их равенстве – по качеству и объему статей. Призовые места получат конкурсанты, написавшие не менее 7 статей, соответствующих требованиям.

Нарушения условий состязания приведет к дисквалификации. Тот же итог ждет участников, нарушивших принцип «честной игры»: использовавших ботзаливки, невнесение статей в список в нужные сроки, массовую загрузку заранее подготовленных материалов и любые иные действия, вводящие жюри и других игроков в заблуждение.

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. После объявления итогов победитель получит информацию на почту в течение недели. В течение этого же срока ему нужно будет ответить и предоставить организаторам всю необходимую информацию.

Если информация не будет представлена в срок, приз могут передать другим участникам.

Налоговые вопросы решает организатор конкурса. Выплату призов осуществят до 31 октября.

Вспомогательные материалы

Конкурсантам, никогда не публиковавшим статьи в Википедии, поможет разобраться в структуре сайта обучающее видео и учебное пособие.

В номинации «Достопримечательности» будут полезны: база памятников культурного наследия области, архив культурного наследия Подмосковья, база памятников природного наследия региона и список региональных энциклопедий.

В разделе «СМИ» можно использовать данные реестра Роскомнадзора зарегистрированных СМИ, Рейтинг Медиалогии, сайт регионального союза журналистов, каталог старинных газет с разбивкой по регионам, список СМИ на сайте Мособлдумы.

Тему «Битвы под Москвой» поможет раскрыть сайт «Оборона Москвы, база данных убитых, похороненных и пропавших без вести в Подмосковье в 1941-1945 годах. А также книга памяти «Они погибли в Битве под Москвой», карта воинских захоронений Подмосковья, проект «80 лет» битве за Москву на сайте мэра города, профильный государственный музей, проект «Герои Подмосковья».

Кроме того, участники могут использовать указатель частей и соединений РККА 1941-1945, а также справочник и схемы боевых операций.

Во время проведения конкурса планируется организовать вики-экскурсии по Подмосковью.