РИАМО - 2 авг. Прокуратура Москвы проводит проверку после падения женщины в шахту лифта в районе Марьина роща, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 1 августа в нежилом доме на ул. 2-я Ямская. Женщину госпитализировали с различными травмами.

Останкинская прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.

По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.