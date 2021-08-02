РИАМО - 2 авг. Летом могут возникать «фейковые» предложения на российских рекрутинговых онлайн-платформах для сельскохозяйственных рабочих, сообщил экономист Олег Шибанов.

«Надо принимать во внимание, что часть этих вакансий можно назвать «условно фейковыми». В объявлении могут стоять большие суммы, которые якобы предлагаются соискателю. Но в реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше», – сказал Шибанов в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что даже если объявления содержат правдивую информацию, то соискатель должен понимать, на что он идет. Сезонная работа подходит для молодежи, но человека в возрасте она может лишить здоровья.

«Люди взрослого возраста могут вернуться оттуда не только с заработанными деньгами, но и с проблемами, связанными с давлением, перегревом на солнце и так далее. Во-вторых, чтобы собирать урожай, иногда приходится уезжать на огромные расстояния. Все эти вещи надо принимать во внимание», – подчеркнул Шибанов.

Он добавил, что найти хорошие вакансии в сельхозсфере возможно, но для этого нужно долго искать и лучше проверять условия труда.