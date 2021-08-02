РИАМО - 2 авг. Наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Подмосковье выявили в Одинцовском округе (148) и Солнечногорске (130), сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с распространением Covid-19.

Также за сутки 108 случаев инфекции выявили в Мытищах, 88 — в Раменском округе, 86 — в Ленинском округе, 81 — в Балашихе, 77 — в Королеве, 68 — в Подольске, 59 — в Люберцах, 55 — в Ступине, 54 — в Чехове, 45 — в Богородском округе, по 42 случая — в Реутове и Красногорске, 36 — в Жуковском, 35 — в Домодедове, 33 — в Лобне, 31 — в Наро-Фоминске, 28 — в Серпухове.

Кроме того, в Краснознаменске зарегистрировано 26 случаев коронавируса, в Воскресенске — 25, в Коломне — 23, в Ивантеевке и Орехово-Зуеве — по 21 случаю, в Волоколамске — 19, в Павловском Посаде — 16, в Лыткарине и Щелкове — по 15, в Можайске и Пушкине — по 14, в Рузском округе, Зарайске и Электростали — по 11, в Долгопрудном и Дмитрове — по 10 случаев.

По 9 случаев Covid-19 выявили в Егорьевске, по 8 — в Бронницах и Котельниках, 7 — в Шаховской, по 6 — в Дзержинском, Шатуре, Озерах и Протвине, по 5 случаев — в Истре и Клину, 4 — в Сергиевом Посаде, по 3 — в Пущине и Химках, по 2 — во Власихе, Электрогорске, Талдоме и Фрязине, по 1 случаю — в Кашире, Лосино-Петровском, Луховицах и Черноголовке.

Ни одного случая коронавирсной инфекции за сутки не выявили в Дубне, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Рошале и Серебряных Прудах.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 388 491 случай заболевания Covid-19. За пандемию скончались 7269 пациентов, выздоровели 318 115 человек.

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Текстовая трансляция

2 АВГУСТА

- В Подмосковье провели уже более 10 млн ПЦР‑исследований на Covid‑19. За сутки в регионе проводится порядка 30 тыс. ПЦР‑исследований на Covid‑19.

- Блогер получил более 2 лет колонии за Covid‑пранк в московском метро. Его друзья получили условные сроки.

- Андрей Воробьев поручил продолжать работу по вакцинации в регионе.

По вакцинации много сказано. Это важная тема, которую я также прошу, Светлана Анатольевна (Стригункова, зампредседателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона), продолжать.

- Еще 2821 пациент выздоровел после коронавируса в Москве. Всего в городе победили болезнь 1 366 386 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 508 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 596 больных. В Москве - 3 330.

- 24 тыс переболевших Covid‑19 москвичей сдали кровь для зараженных. С их помощью было заготовлено 18 т плазмы.

- Дефицит рабочих не повлиял на темпы строительства крупных объектов в Москве. Возникший из‑за пандемии дефицит рабочей силы в Москве оценили в 200 тыс. человек.

- Собянин назвал условие, по которому московские кафе могут вернуться к показателям 2019 г. Мэр подчеркнул, что бизнесу нужно давать возможность работать.

- Москва выбрала оптимальную модель ограничений для противостояния коронавирусу. Задача властей — сохранять баланс интересов и поддерживать хорошее самочувствие горожан.

- Собянин оценил возникший из‑за пандемии дефицит рабочей силы в Москве в 200 тыс человек. С дефицитом работников столкнулись сферы ЖКХ, услуг, торговли, строительства.

- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.

- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.

- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.

- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.