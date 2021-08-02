РИАМО - 2 авг. Рабочие закончили монолитные работы по строительству четырехэтажного здания начальной школы «Физтех-лицея» в Долгопрудном. Они выполнены в полном объеме, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Учебное учреждение возводят в рамках нацпроекта «Образование».

«На объекте задействовано более 225 рабочих и 14 единиц техники. На всех участках строительства работы ведутся в графике. В полном объеме завершены монолитные работы на начальной школе», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Строители приступают к работам на кровле здания, кладке внутренних стен и перегородок.

«На кампусе продолжаются работы по армированию и бетонированию конструкций второго этажа. На детском технопарке продолжается бетонирование фундаментной плиты. Также на объект поступило оборудование для котельной, начались работы по его монтажу», - добавил Локтев.

Строительство планируют завершить в августе следующего года. А детский технопарк и кампус для проживания достроят в августе 2023 года.