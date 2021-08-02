РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 авг. Ильин день отметили на левом берегу Саввинского пруда в подмосковной Балашихе. Во время праздника гостей мероприятия - депутата Мособлдумы Тараса Ефимова и депутата городского Совета Рустама Фахрисламова - посвятили в пираты. Им выдали форму и провели по морскому канату, сообщает пресс-служба парламентария.

Организатором праздника для детей и их родителей с участием пиратов и морского царя Нептуна стали Сельский центр культуры и досуга «Рассвет» и КДЦ «Солнышко».

«На прошлой неделе, на встрече с жителями микрорайона Саввино мы обсуждали второй этап благоустройства Саввинского пруда. По поручению администрации Балашихи уже ведется проектирование, которое затронет весь периметр водного объекта. Тогда же и родилась идея в Ильин день провести праздничное мероприятие для ребятишек с пиратами и Нептуном», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил учреждения культуры, которые справились с этой задачей, а также жителей микрорайона за участие.

Во время праздника депутатов посвятили в пираты – выдали форму и провели по настоящему морскому канату. Для ребятишек царь Нептун организовал веселые игры и конкурс загадок на морскую тематику. Восторг у зрителей вызвал иллюзионист Севан Маилян, в руках которого красочные платки превращались в белых голубей, а крепко-затянутые узлы развязывались от дуновения ветра.

По словам директора СЦКД «Рассвет» Ольги Шитиковой, это второй праздник, который они проводят для жителей на берегу Саввинского пруда при содействии администрации и депутатов.

«Зимой была масленица, где также было много народу. Уже сейчас понятно, что Саввинский пруд даже после первого небольшого этапа благоустройства стал местом притяжения горожан. А что здесь будет, когда появятся пирсы, зоны отдыха, спортивные дорожки», - подчеркнула Шитикова.

По завершению мероприятия гостей праздника угостили настоящей морской ухой.