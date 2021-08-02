РИАМО - 2 авг. Сотрудники ГИБДД начали проверку видеоролика с автомобилем Bentley, который ездил по столице с привязанной к крыше девушкой, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале «112», видно, как зеленый автомобиль Bentley Continental с молодым человеком за рулем движется по улице в районе «Москва-Сити». При этом на крыше авто находится привязанная скотчем и веревками девушка в цветастом платье.

«Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором на крыше движущегося автомобиля привязана девушка», — говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил 26-летнего блогера Кароматулло Джаборова к 2 годам и 4 месяцам колонии за коронавирусный пранк в московском метро. Двое его друзей получили по 2 года условно.

Блогер привязал девушку к крыше авто и устроил заезд. ВИДЕО>>