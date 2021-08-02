РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 авг. Массажист поликлиники №17 Балашихи Анна Хоменкова успешно применяет метод сухой иммерсии, помогающий имитировать невесомость в лечении детей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Эта отечественная технология широко использовалась для реабилитации космонавтов, а теперь помогает детям справиться с неврологическими проблемами.

Анна Хоменкова освоила методику лечения 7 лет назад. Во время лечения маленький пациент погружается в теплую воду, но остается сухим, так как тело и воду разделяет тонкая непроницаемая пленка. Ребенок как бы возвращается во внутриутробное состояние, где ему спокойно и хорошо.

В состоянии невесомости малыш находится от 7 до 40 минут.Сухая иммерсия позволяет «дозреть» нервной системе, ЖКТ, у детей происходит насыщение головного мозга кислородом, что очень важно для полноценного развития ребенка.

«Сухая иммерсия – уникальный метод среди пассивной и активной реабилитации в раннем возрасте. Он является безопасным и единственным, кроме медикаментозного лечения, который назначается в первые дни жизни ребенка. Методика крайне важна сразу после рождения для недоношенных, для детей с гидроцефалией, для детей с гипоксическими явлениями, для малышей с повышенной возбудимостью или, наоборот, для вялых и малоподвижных малышей», - сказала Хоменкова.

Она добавила, что метод можно использовать как в комплексе с массажем, гимнастикой и медикаментозным лечением, так и отдельно. Его можно использовать в любом возрасте, но эффективнее всего действует до трехмесячного возраста, а применять его можно уже на вторые сутки после рождения малыша. Среди противопоказаний: высокая температура, острый период заболеваний, гнойные воспаления на коже.

По словам Хоменковой, теперь этот метод доступен в балашихинской поликлинике. Лечение назначают невролог, физиотерапевт или врач ЛФК при перинатальном поражении центральной нервной системы, недоношенности, кефалогематомах, родовых травмах, синдроме угнетения или повышенной возбудимости, синдроме мышечной дистонии, инсультах, угрозе ДЦП, при генетических заболеваниях. У методики нет побочных эффектов.