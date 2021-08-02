Несмотря на неспокойную эпидемиологическую ситуацию в мире, все больше стран открывают границы для привитых туристов, в том числе тех, которые прошли вакцинацию российским препаратом «Спутник V». В материале РИАМО — подборка стран, в которых у вакцинированных россиян потребуют только прививочный сертификат без сдачи ПЦР-теста или прохождения карантина.

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Армения

С 17 мая для въезда в Армению иностранцы могут предъявить либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо сертификат о прохождении полного цикла вакцинации. В Армении признают «Спутник V», последний компонент вакцины должен быть введен не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Сертификат освобождает от необходимости проходить ПЦР-тестирование, документ должен быть оформлен на армянском, английском или русском языках.

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Болгария

Авиасообщение с Болгарией восстановлено с 28 июня. Рейсы в Софию, Варну и Бургас отправляются регулярно из различных городов России.

С 8 июля Болгария требовала, чтобы ПЦР-тесты не позднее чем за 72 часа до прилета сдавали даже привитые туристы от 12 лет и старше, но с 29 июля отдыхающим, которые привились от коронавируса, в том числе «Спутником V», ПЦР-тесты не понадобятся.

Привитым россиянам потребуется предъявить сертификат о прохождении полного курса вакцинации на английском языке, при этом с момента введения второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней.

Детям до 12 лет никакие справки не нужны.

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Венгрия

Количество рейсов по маршруту Москва — Будапешт возросло с двух до четырех в неделю с 24 июля, а со 2 августа Венгрия вновь начинает выдавать российским туристам визы.

С 27 июля граждане России при посещении Венгрии обязаны предоставить только сертификат о вакцинации. Причем в Венгрии признают вакцинацию не только «Спутником V», но и «ЭпиВакКороной», и «КовиВаком». Дети в возрасте до 18 лет могут въезжать в Венгрию без сертификата о вакцинации, если лицо, в сопровождении которого они пересекают границу, имеет необходимый сертификат.

Венесуэла

Для въезда в страну россиянам необходимо предъявить сертификат о вакцинации на английском языке — Венесуэла одобрила российский «Спутник V» в январе 2021 года. Непривитым гражданам придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

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Грузия

Россия все еще не восстановила авиасообщение с Грузией, однако въезд российским туристам разрешен: в страну можно попасть через другие страны (например, Армению) как на самолете, так и на автомобиле.

С 1 марта россияне, привитые от Covid-19, могут свободно посещать страну. По прибытии по воздуху у российских туристов, которые могут предъявить сертификат о прохождении полного цикла вакцинации, не потребуют результатов ПЦР-теста. При пересечении сухопутной или морской границы Грузии россиянам придется предоставить не только сертификат о прохождении вакцинации, но и отрицательный результат теста ПЦР, проведенного в последние 72 часа до визита в Грузию.

Детям младше 10 лет ПЦР-тест сдавать не нужно.

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Египет

Египетские курорты откроются для россиян с 9 августа — граждане РФ получат возможность улететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Ожидается, что частота маршрутов на каждом направлении составит около пяти рейсов в неделю.

Полностью вакцинированным от коронавируса россиянам на границе нужно будет предъявить только сертификат. Въезд в Египет разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины, в том числе «Спутника V». Прививочные сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа.

Тем, у кого сертификата о прививке нет, понадобятся данные ПЦР-теста, сданного не позднее чем за 72 часа до въезда в страну, на английском языке . Детям до шести лет предъявлять их не нужно.

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Кипр

Россия возобновила авиасообщение с Кипром 28 июня. Теперь вакцинированные «Спутником V» смогут по приезде предъявить только сертификат о вакцинации на английском языке. Между введением последней дозы вакцины и датой прибытия должно пройти не менее 14 дней.

Остальным придется предоставить результат ПЦР-теста на английском языке, сделанного не менее чем за 72 часа до вылета в аккредитованной Роспотребнадзором лаборатории. Исключение составляют дети до 12 лет.

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Киргизия

Республика принимает российских туристов, регулярные рейсы в Бишкек и Ош осуществляются из нескольких городов России.

С 19 июня россияне могут въехать в Киргизию, предъявив сертификат о прохождении полного цикла вакцинации. Тем же, кто не привился, необходимо будет показать результаты ПЦР-тестирования. Исключение составляют дети дошкольного возраста.

Мадейра

Вакцинированные «Спутником V» россияне могут также приехать на Мадейру — архипелаг и автономный регион Португалии. На материковую часть Португалии могут попасть только туристы, привитые вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам.

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Молдавия

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Молдавией. Россияне должны предоставить документ, подтверждающий прохождение полного цикла вакцинации, на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках. При этом после введения последнего компонента вакцины должно пройти не менее 14 дней. Детям старше пяти лет придется предъявить результат ПЦР-теста.

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Монголия

С 1 июня Монголия открыла границы для россиян, которые сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Получившие две дозы вакцины освобождаются от необходимости сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин. Однако после введения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 суток.

Румыния

Для въезда в Румынию гражданам России необходимо предоставить сертификат о прохождении полного цикла вакцинации (в том числе подойдет вакцина «Спутник V»). С момента введения последней дозы вакцины до въезда в страну должно пройти не менее 10 дней. Детей до трех лет пустят на территорию без ПЦР-теста.

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Таджикистан

В Таджикистане также признают российскую вакцину «Спутник V». Авиасообщение со страной было возобновлено с 1 апреля 2021 года.

Въезд в страну разрешен при предъявлении справки о прохождении полного цикла вакцинации. Но есть условие: если со времени получения последней дозы вакцины прошел месяц и более, то ПЦР-тест не нужен. Если же с момента вакцинации прошло менее месяца, ПЦР-тест обязателен.

Дети до трех лет освобождены от предоставления справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования.

Турция

Авиасообщение с Турцией возобновилось с 22 июня. Сейчас есть регулярные рейсы в Стамбул и на курорты — в Анталью, Даламан, Бодрум.

При въезде в Турцию россияне обязаны предоставить сертификат о прохождении полного цикла вакцинации (любой из зарегистрированных в РФ вакцин) на английском языке. Если последний компонент вакцины ввели менее чем за 14 дней до въезда, туристу придется предоставить отрицательный результат ПЦР-тестирования на Covid-19.

Остальным понадобится результат ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до въезда. Переболевшие в течение последних шести месяцев могут предоставить справку о выздоровлении и результаты антиген-теста. Детям до шести лет ничего предъявлять не нужно.

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Черногория

С 24 апреля Черногория открыла свои границы для российских туристов, однако официально авиасообщение со страной все еще не налажено. Граждане РФ по прибытии в Черногорию могут предоставить сертификат о вакцинации «Спутником V», который освобождает от ПЦР-тестирования. При этом последняя доза вакцины должна быть введена не менее чем за семь дней до прилета в Черногорию.

ПЦР-тест также не понадобится детям до 5 лет.

Эстония

С 21 июня Эстония принимает туристов из третьих стран, которые прошли полный курс вакцинации и не имеют симптомов коронавирусной инфекции.

Эстонские власти заявляют, что признают вакцины, зарегистрированные в стране проживания иностранного туриста, однако сертификат о вакцинации нужно верифицировать на границе. Эстония принимает документы на эстонском, русском или английском языках.

Детям до 12 лет не нужно предоставлять результаты ПЦР-тестирования.

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