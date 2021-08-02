РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 авг. Жители подмосковного Красногорска задали главе муниципалитета Алексею Спасскому вопросы, касающиеся благоустройства территории и улучшения жилищных условий, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Спасский провел личный прием граждан. Большинство посетителей обратились к главе с просьбой содействовать в улучшении жилищных условий. Также горожане подняли темы благоустройства придомовой территории, уборки подъездов, работы общественного транспорта.

Житель дома №7 по Павшинскому бульвару Михаил Дмитриев записался на прием к главе, чтобы решить ряд волнующих его и других собственников квартир вопроса.

«Нас очень интересует техническое состояние подвального помещения. Оно у нас двухуровневое. Его периодически затапливает – во время дождей и, когда тает снег. Соответственно, состояние строительных конструкций вызывает определенные опасения», - сказал Дмитриев.

По его словам, УК регулярно откачивает воду, но проблемы ей «достались» еще от застройщика-банкрота «СУ-155». Мужчина попросил организовать обследование строительных конструкций специализированной организации для выявления причин и путей решения проблемы. Спасский распорядился, чтобы такую экспертизу провели.

Замглавы администрации по ЖКХ Елена Лобачева пояснила, что в плане Фонда капремонта ремонт подвального помещения в доме №7 по Павшинскому бульвару стоит на 2035-2037 годы. При необходимости этот срок возможно перенести на ближайшие годы.

Еще один вопрос, с которым обратился Дмитриев, – законность установки шлагбаума между его домом и соседним. В результате к дому возможно проехать только с одной стороны, закрыт сквозной проезд. Конфликт между двумя домами длится уже несколько лет, жители между собой не могут договориться. Ранее шлагбаум снесли по решению суда, теперь установили вновь.

Спасский предложил горожанам в ближайшие две недели встретиться на месте и разобраться в ситуации.