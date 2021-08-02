РИАМО - 2 авг. С начала текущего года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и на территориях филиалов «Мострансавто» состоялось около 60 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во время учений было организовано взаимодействие сотрудников компании с подразделениями ФСБ, МЧС, экстренных служб, также к тренировкам были привлечены представители местных администраций и работники частных охранных организаций, осуществляющих охрану объектов транспортной инфраструктуры.

«Мострансавто» уделяет пристальное внимание вопросам антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и транспортных средств. Для качественного обеспечения транспортной безопасности важен уровень подготовки работников компании: тренировки проводятся в соответствии с годовым планом, сотрудники проинструктированы о порядке реагирования при возникновении нештатных ситуаций», — сказал генеральный директор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Он подчеркнул, что в случае чрезвычайной ситуации в задачу компании входит недопущение паники. В этом случае все должны действовать быстро и четко.

В ходе тренировок проверяются системы безопасности, отрабатываются оперативные действия персонала при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций.

Например, в МАП № 10 в Королеве воссоздавался алгоритм действий водителя, руководства и сотрудников предприятия, если был обнаружен бесхозный предмет в автобусе, въезжающем на территорию предприятия.

А в МАП № 11 Балашихи моделировалось нештатное происшествие — обнаружение подозрительного предмета в ходе осмотра салона автобуса ЛиАЗ-529260. В рамках тренировок участникам необходимо ликвидировать условную чрезвычайную ситуацию, затем провести разбор и анализ выполненных действий.

«Мострансавто» напоминает пассажирам, что в случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в салоне автобуса, на автовокзале или автостанции о находке необходимо сообщить водителю транспортного средства или сотруднику охраны. Найденные вещи нельзя трогать и передвигать.