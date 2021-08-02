РИАМО - 2 авг. До конца текущего года в 347 подмосковные школы поступит современная компьютерная техника в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В образовательных организациях появятся новые компьютерные классы, учебные кабинеты будут оснащены интерактивными досками, проекторами и телевизорами. Кроме этого, в рамках эксперимента на федеральной платформе появится верифицированный образовательный контент», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, участие школ в эксперименте не предполагает замену очного обучения.

«Использование электронного контента и нового оборудования дополнит традиционные методы обучения, поможет сделать уроки интерактивными, разнообразными и интересными для обучающихся, а также обеспечит возможность отсутствующим по болезни детям не отставать от учебной программы», – добавила Каклюгина.