РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. В городском округе Люберцы с начала текущего года выполнили ремонт в 208 подъездах, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В текущем году в округе обновили 208 подъездов из 230 запланированных в рамках программы губернатора Московской области или 90%. Сейчас в работе находятся 22 объекта», - отметил Владимир Ружицкий.

Он уточнил, что в течение 10 дней работы по ремонту подъездов будут завершены.

«Дорогие друзья! Если у вас есть вопросы или замечания по данной теме, отправляйте на личную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.